Кабмин поручил вывести КПВВ "Чонгар" из-под управления Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поручил передать КПВВ "Чонгар" от АО "Укрзализныця" в пользу ГП "Реинтеграция и восстановление", передает корреспондент УНН.
"С целью повышения эффективности мер, направленных на защиту прав и свобод граждан Украины, которые пересекают админчерту с оккупированной республикой Крым, надлежащего выполнения договоренностей между президентами Украины и Азербайджана в рамках расширенного международного сотрудничества, предлагается поручить Мининфраструктуры совместно с АО "Укрзализныця" в срок до 21.07 текущего года обеспечить проведение оценки комплекса зданий специнженерних сооружений и других вещей, связанных с передачей КПВВ "Чонгар" с баланса АО "Укрзализныця" на баланс ГП "Реинтеграция и восстановление", - отметил на заседании первый заместитель вицепремьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.
Также было поручено Мининфраструктуры совместно с АО "Укрзализныця" в срок до 22.07 обеспечить вынесение на рассмотрение правительства проектов соответствующих документов Кабинету министров.
Заинтересованным органам государственной власти было поручено обеспечить оперативное согласование в срок до 3 дней соответствующие нормативно-правовые акты правительства.
Кроме того, Минреинтеграции вместе с Херсонской облгосадминистрацией и ООО Socar energy Ukraine до конца текущего года поручили обеспечить завершение реализации проекта по созданию штаба на территории КПВВ "Чонгар".
"Мининфраструктуры совместно с АО "Укрзализныця" и Минреинтеграции в срок до 28.07 обеспечить принятие мер по отчуждению комплекса зданий, специальных инженерных сооружений, технических средств КПВВ "Чонгар" от АО "Укрзализныця" к ГП "Реинтеграция и восстановление". Мининфраструктуры совместно с Минфином предоставить предложения по определению источников финансирования отчуждения комплекса зданий, специальных инженерных сооружений, технических средств КПВВ "Чонгар" от АО "Укрзализныця" к ГП "Реинтеграция и восстановление", - добавил Замлинский.
Поручение было внесено в протокол заседания правительства.
Напомним, КПВВ "Чонгар" расположен на админчерте с временно аннексированным Крымом. В ноябре 2019 года он был открыт после ремонта.