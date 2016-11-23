Кабмін доручив усім міністрам проаналізувати ухвалені за радянських часів накази з регуляції

За словами міністра юстиції Павла Петренка, є сотні або й тисячі наказів міністерств, ухвалених за Радянського Союзу і перших років незалежності щодо регуляції.

“Тільки в Єдиному реєстрі нормативних актів, які веде Мін’юст, близько 100 тис. відповідних підзаконних актів міністерства. Я дуже би просив, щоб це було доручення кожному міністру підійти з таким же підходом, як ми спільно з Мінекономіки підійшли до аналізу відповідних постанов, протягом місяця вийти з ініціативою скасування сотень наказів, які приймалися відповідними міністерствами, які встановлюють найбільшу кількість регуляторних бар’єрів для бізнесу”, — сказав він.

“Вважаю, що це добра пропозиція міністра юстиції. Доручення, місяць і робимо ще один пакет руйнації регуляції. Тому що в нас не тільки там радянські норми, у нас норми 90-х років, 2000-х років, багато речей, якими користуються ті, хто створюють проблеми для бізнесу”, — зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.