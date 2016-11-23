Кабмин поручил всем министрам проанализировать принятые в советское время приказы по регуляции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министрам поручили проанализировать в течение месяца все ведомственные приказы по регуляции, принятые в советское время и первые годы независимости, которые составляют барьеры для бизнеса для их последующей отмены. Такое решение приняли члены правительства на своем заседании, передает корреспондент УНН.
По словам министра юстиции Павла Петренко, есть сотни или даже тысячи приказов министерств, принятых при Советском Союзе и в первые годы независимости по регуляции.
"Только в Едином реестре нормативных актов, которые ведет Минюст, около 100 тыс. соответствующих подзаконных актов министерства. Я очень бы просил, чтобы это было поручение каждому министру подойти с таким же подходом, как мы совместно с Минэкономики подошли к анализу соответствующих постановлений, в течение месяца выйти с инициативой отмены сотен приказов, которые принимались соответствующими министерствами, которые устанавливают наибольшее количество регуляторных барьеров для бизнеса", - сказал он.
"Считаю, что это хорошее предложение министра юстиции. Поручение, месяц и делаем еще один пакет разрушения регуляции. Потому что у нас не только там советские нормы, у нас нормы 90-х годов, 2000-х годов, многие вещи, которыми пользуются те, кто создают проблемы для бизнеса", - отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.