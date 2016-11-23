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Кабмин поручил всем министрам проанализировать принятые в советское время приказы по регуляции

Киев • УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министрам поручили проанализировать в течение месяца все ведомственные приказы по регуляции, принятые в советское время и первые годы независимости, которые составляют барьеры для бизнеса для их последующей отмены. Такое решение приняли члены правительства на своем заседании, передает корреспондент УНН.

Кабмин поручил всем министрам проанализировать принятые в советское время приказы по регуляции

По словам министра юстиции Павла Петренко, есть сотни или даже тысячи приказов министерств, принятых при Советском Союзе и в первые годы независимости по регуляции.

"Только в Едином реестре нормативных актов, которые ведет Минюст, около 100 тыс. соответствующих подзаконных актов министерства. Я очень бы просил, чтобы это было поручение каждому министру подойти с таким же подходом, как мы совместно с Минэкономики подошли к анализу соответствующих постановлений, в течение месяца выйти с инициативой отмены сотен приказов, которые принимались соответствующими министерствами, которые устанавливают наибольшее количество регуляторных барьеров для бизнеса", - сказал он.

"Считаю, что это хорошее предложение министра юстиции. Поручение, месяц и делаем еще один пакет разрушения регуляции. Потому что у нас не только там советские нормы, у нас нормы 90-х годов, 2000-х годов, многие вещи, которыми пользуются те, кто создают проблемы для бизнеса", - отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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