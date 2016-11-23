Кабмин поручил всем министрам проанализировать принятые в советское время приказы по регуляции

По словам министра юстиции Павла Петренко, есть сотни или даже тысячи приказов министерств, принятых при Советском Союзе и в первые годы независимости по регуляции.

"Только в Едином реестре нормативных актов, которые ведет Минюст, около 100 тыс. соответствующих подзаконных актов министерства. Я очень бы просил, чтобы это было поручение каждому министру подойти с таким же подходом, как мы совместно с Минэкономики подошли к анализу соответствующих постановлений, в течение месяца выйти с инициативой отмены сотен приказов, которые принимались соответствующими министерствами, которые устанавливают наибольшее количество регуляторных барьеров для бизнеса", - сказал он.

"Считаю, что это хорошее предложение министра юстиции. Поручение, месяц и делаем еще один пакет разрушения регуляции. Потому что у нас не только там советские нормы, у нас нормы 90-х годов, 2000-х годов, многие вещи, которыми пользуются те, кто создают проблемы для бизнеса", - отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.