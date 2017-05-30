Кабмін до кінця червня може схвалити план зменшення викидів - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України очікують, що Кабінет міністрів до кінця червня схвалить план зі зменшення викидів. Про це сказала заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко під час ІІ Енергетичного конгресу, передає кореспондент УНН.
“План зменшення викидів зараз опрацьовується центральними органами виконавчої влади. Він два роки лежав у міністерстві, нарешті ми його виштовхали. Сподіваємося, до кінця червня уряд прийме цей план і ми зможемо вже почати рухатися до кінця цього року, зменшувати кількість викидів”, — розповіла Н.Бойко.
Як повідомляв УНН, у Міненерговугіллі очікують, що Президент до кінця тижня підпише закон про ринок електроенергії.