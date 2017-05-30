Кабмин до конца июня может одобрить план уменьшения выбросов - Минэнергоугля

“План уменьшения выбросов сейчас прорабатывается центральными органами исполнительной власти. Он два года лежал в министерстве, наконец мы его вытолкали. Надеемся, до конца июня правительство примет этот план и мы сможем уже начать двигаться до конца этого года, уменьшать количество выбросов”, — рассказала Н.Бойко.

Как сообщал УНН, в Минэнергоугля ожидают, что Президент до конца недели подпишет закон о рынке электроэнергии.