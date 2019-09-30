Кабмін до 2024 року очікує збільшити вартість оренди за 1 га землі до 4 тисяч грн

"Земельний ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року, що, зокрема, призведе до збільшення вартості оренди за 1 га в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році", - йдеться в тексті проекту програми.

Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Кабінет Міністрів України одобрив низку законопроектів для подання до ВРУ.