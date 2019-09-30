Кабмин до 2024 года ожидает увеличить стоимость аренды за 1 га земли до 4 тысяч грн

"Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", - говорится в тексте проекта программы.

Напомним, вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.