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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин до 2024 года ожидает увеличить стоимость аренды за 1 га земли до 4 тысяч грн

Киев • УНН

 • 9621 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины планирует до 2024 года поднять цену за аренду 1 гектара земли до 4 тысяч грн. Об этом говорится во внесенном в ВРУ проекте программы деятельности правительства, сообщает УНН.

Кабмин до 2024 года ожидает увеличить стоимость аренды за 1 га земли до 4 тысяч грн

"Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", - говорится в тексте проекта программы.

Напомним, вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.

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