Кабмин до 2024 года ожидает увеличить стоимость аренды за 1 га земли до 4 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины планирует до 2024 года поднять цену за аренду 1 гектара земли до 4 тысяч грн. Об этом говорится во внесенном в ВРУ проекте программы деятельности правительства, сообщает УНН.
"Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", - говорится в тексте проекта программы.
Напомним, вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.