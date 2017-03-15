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К.Шмейхель назвав неймовірним досягненням виступ "Лестера" в ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Основний воротар і один із авторів перемоги англійського “Лестера” над “Севільєю” в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів — Каспер Шмейхель, прокоментував виступ своєї команди в єврокубковому сезоні, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Це неймовірне досягнення для клубу. Це був дуже важкий матч проти дуже сильної команди. У другому таймі нам було важко підтримувати високий темп. Хлопці відмінно справлялися з тим, щоб не давати суперникам створювати моменти”, — розпочав датчанин.

Також голкіпер наголосив, що для нього немає різниці з якою командою грати в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

“Сейви — це те, що я повинен робити. Дуже приємно допомогти своїй команді. Вся справа в упевненості. Ми грали так, як в минулому сезоні. Багато з нас пройшли дуже довгий шлях. Я не так давно виступав у другому дивізіоні. Тепер мені все одно, хто попадеться в 1/4 фіналу. Це в будь-якому випадку буде сильний клуб”, — підсумував К.Шмейхель.

Відзначимо, що відбитий пенальті К.Шмейхеля в кінцівці протистояння з “Севільєю” (2:0) приніс “Лестеру” путівку до наступної стадії турніру.

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