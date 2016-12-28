К.Фішер з’явиться у восьмому епізоді “Зоряних війн”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Актриса Керрі Фішер, яка померла 27 грудня від зупинки серця, з’явиться в новому фільмі франшизи “Зоряні війни”. Про це повідомляє видання Variety з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Зазначається, що зйомки восьмого епізоду кіносаги завершилися в липні цього року, зараз картина перебувають на стадії пост-продакшн.
Повідомляється, що К.Фішер зіграла в стрічці принцесу Лею Органу, сестру Люка Скайуокера.
Прем’єра фільму під робочою назвою “Зоряні війни: Епізод 8” відбудеться в грудні 2018 року.
Як повідомляв УНН, вчора на 61 році життя померла акторка К.Фішер, яка зіграла принцесу Лею в “Зоряних війнах”.