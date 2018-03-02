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Javelin на позиціях ЗСУ стане стримуючим фактором для танків окупантів - нардеп

Javelin на позиціях ЗСУ стане стримуючим фактором для танків окупантів - нардеп

Київ • УНН

 • 7428 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Поява американських ПТРК Javelin на позиціях ЗСУ на Донбасі стане стримуючим фактором для танків та САУ окупантів. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат від фракції НФ Ігор Лапін, передає кореспондент УНН.

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"У нас є непогані системи ПТРК "Корсар" і "Стугна", які не набагато гірші за Javelin, хоча є різниця. Але ми маємо розрекламований продукт гарної якості, такий як Javelin. Справа в тому, що це є стримуючий фактор – наприклад, знаючи, що працює ПЗРК, літаки як правило не літають. Аналогічно знаючи, що Збройні сили України мають на позиціях Javelin, ніякий танк чи САУ не з’являться на позиціях ближче, ніж відстань пострілу Javelin. А там відстань пострілу становить до 5 кілометрів – це є стримуючий і психологічний фактор саме для цих бажаючих "тренуватися" на території України, "заблукавших" десантників окупанта", - підкреслив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Українські Національні Новини

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