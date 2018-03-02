Javelin на позициях ВСУ станет сдерживающим фактором для танков оккупантов - нардеп

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"У нас есть неплохие системы ПТРК "Корсар" и "Стугна", не намного хуже Javelin, хотя есть разница. Но у нас есть разрекламированный продукт хорошего качества, такой как Javelin. Дело в том, что это сдерживающий фактор - например, зная, что работает ПЗРК, самолеты обычно не летают. Аналогично зная, что Вооруженные силы Украины имеют на позициях Javelin, никакой танк или САУ не появятся на позициях ближе, чем расстояние выстрела Javelin. А там расстояние выстрела составляет до 5 километров - это сдерживающий и психологический фактор именно для этих желающих "тренироваться" на территории Украины, "заблудившихся" десантников оккупанта", - подчеркнул он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.



