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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54261 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64817 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67845 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104647 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Javelin на позициях ВСУ станет сдерживающим фактором для танков оккупантов - нардеп

Киев  •  УНН

 • 7428 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Появление американских ПТРК Javelin на позициях ВСУ на Донбассе станет сдерживающим фактором для танков и САУ оккупантов. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат от фракции НФ Игорь Лапин, передает корреспондент УНН.

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"У нас есть неплохие системы ПТРК "Корсар" и "Стугна", не намного хуже Javelin, хотя есть разница. Но у нас есть разрекламированный продукт хорошего качества, такой как Javelin. Дело в том, что это сдерживающий фактор - например, зная, что работает ПЗРК, самолеты обычно не летают. Аналогично зная, что Вооруженные силы Украины имеют на позициях Javelin, никакой танк или САУ не появятся на позициях ближе, чем расстояние выстрела Javelin. А там расстояние выстрела составляет до 5 километров - это сдерживающий и психологический фактор именно для этих желающих "тренироваться" на территории Украины, "заблудившихся" десантников оккупанта", - подчеркнул он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Украинские Национальные Новости

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