Javelin на позициях ВСУ станет сдерживающим фактором для танков оккупантов - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Появление американских ПТРК Javelin на позициях ВСУ на Донбассе станет сдерживающим фактором для танков и САУ оккупантов. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат от фракции НФ Игорь Лапин, передает корреспондент УНН.
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"У нас есть неплохие системы ПТРК "Корсар" и "Стугна", не намного хуже Javelin, хотя есть разница. Но у нас есть разрекламированный продукт хорошего качества, такой как Javelin. Дело в том, что это сдерживающий фактор - например, зная, что работает ПЗРК, самолеты обычно не летают. Аналогично зная, что Вооруженные силы Украины имеют на позициях Javelin, никакой танк или САУ не появятся на позициях ближе, чем расстояние выстрела Javelin. А там расстояние выстрела составляет до 5 километров - это сдерживающий и психологический фактор именно для этих желающих "тренироваться" на территории Украины, "заблудившихся" десантников оккупанта", - подчеркнул он.
Напомним, Соединенные Штаты Америки подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.