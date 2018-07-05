Jaguar погрожує піти зі Великої Британії у разі "поганого Brexit"

“Погана угода стосовно Brexit зменшить щорічний дохід Jaguar Land Rover на 1.2 млрд фунтів. Унаслідок цього нам довелося б суттєво коригувати наш профіль витрат; протягом останніх п’яти років ми вклали у Сполучене королівство близько 50 млрд фунтів і маємо плани інвестувати ще 80 млрд протягом наступних п’яти років. Однак, неправильний результат перемовин поставить це під загрозу”, — сказав гендиректор.

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Спет закликав офіційний Лондон дати приватному сектору більше певності. “Нам негайно потрібно більше певності, аби продовжувати багато вкладати у Великобританію та убезпечити наших постачальників, користувачів й 40 тис. британських працівників”, — наголосив генеральний директор Jaguar Land Rover.

Як зазначає Reuters, цієї п’ятниці уряд Великої Британії збереться на спеціальне засідання стосовно загальної стратегії переговорів щодо виходу із ЄС. Підсумки цієї наради будуть критичними для подальших дискусій із Євросоюзом.

Нагадаємо, британський проект виходу Великої Британії з ЄС в Брюсселі вважають нереалістичним.