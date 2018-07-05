Jaguar угрожает уйти из Великобритании в случае "плохого Brexit"

“Плохая сделка относительно Brexit уменьшит ежегодный доход Jaguar Land Rover на 1.2 млрд фунтов. В результате нам пришлось бы существенно корректировать наш профиль расходов; в течение последних пяти лет мы вложили в Соединенное Королевство около 50 млрд фунтов и есть планы инвестировать еще 80 млрд в течение следующих пяти лет. Однако, неправильный результат переговоров поставит это под угрозу”, — сказал гендиректор.

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Спет призвал официальный Лондон дать частному сектору больше уверенности. “Нам нужно больше уверенности, чтобы продолжать много вкладывать в Великобританию и обезопасить наших поставщиков, пользователей и 40 тыс. британских работников”, — отметил генеральный директор Jaguar Land Rover.

Как отмечает Reuters, в эту пятницу правительство Великобритании соберется на специальное заседание по общей стратегии переговоров по выходу из ЕС. Итоги этого совещания будут критическими для дальнейших дискуссий с Евросоюзом.

Напомним, британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным.