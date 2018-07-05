Jaguar угрожает уйти из Великобритании в случае "плохого Brexit"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover предупреждает о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий выхода Соединенного королевства из ЕС. Об этом заявил генеральный директор концерна Ральф Спет, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Плохая сделка относительно Brexit уменьшит ежегодный доход Jaguar Land Rover на 1.2 млрд фунтов. В результате нам пришлось бы существенно корректировать наш профиль расходов; в течение последних пяти лет мы вложили в Соединенное Королевство около 50 млрд фунтов и есть планы инвестировать еще 80 млрд в течение следующих пяти лет. Однако, неправильный результат переговоров поставит это под угрозу”, — сказал гендиректор.
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Спет призвал официальный Лондон дать частному сектору больше уверенности. “Нам нужно больше уверенности, чтобы продолжать много вкладывать в Великобританию и обезопасить наших поставщиков, пользователей и 40 тыс. британских работников”, — отметил генеральный директор Jaguar Land Rover.
Как отмечает Reuters, в эту пятницу правительство Великобритании соберется на специальное заседание по общей стратегии переговоров по выходу из ЕС. Итоги этого совещания будут критическими для дальнейших дискуссий с Евросоюзом.
Напомним, британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным.