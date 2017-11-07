Ізраїльтяни попросили Україну передати для перепоховання останки рабина Нахмана
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Представники МЗС Ізраїлю звернулися до уряду України з проханням перенести останки рабина Нахамана, засновника руху бреславських хасидів, з Умані до Ізраїлю. Про це повідомляє newsru.co.il з посиланням на радіостанцію "Галею ЦАХАЛ", передає УНН.
Українська влада досі не дала офіційної відповіді, однак, джерела в уряді України дали зрозуміти, що не мають наміру задовольняти прохання ізраїльського МЗС. За повідомленням радіостанції, українська влада мотивує це тим, що могила рабина Нахмана є об'єктом історичної та національної спадщини України.
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Як відомо, напередодні свята Рош га-Шана, єврейського Нового року, в Умань щорічно приїжджає не менше 25000 бреславських хасидів з Ізраїлю, США та Європи. У цей період для них організують десятки спеціальних рейсів в аеропорту Бен-Гуріон.