Ізраїльтяни попросили Україну передати для перепоховання останки рабина Нахмана

Українська влада досі не дала офіційної відповіді, однак, джерела в уряді України дали зрозуміти, що не мають наміру задовольняти прохання ізраїльського МЗС. За повідомленням радіостанції, українська влада мотивує це тим, що могила рабина Нахмана є об'єктом історичної та національної спадщини України.

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Як відомо, напередодні свята Рош га-Шана, єврейського Нового року, в Умань щорічно приїжджає не менше 25000 бреславських хасидів з Ізраїлю, США та Європи. У цей період для них організують десятки спеціальних рейсів в аеропорту Бен-Гуріон.