Израильтяне попросили Украину передать для перезахоронения останки раввина Нахмана

Украинские власти до сих пор не дали официального ответа, однако, источники в правительстве Украины дали понять, что не намерены удовлетворять просьбу израильского МИДа. По сообщению радиостанции, украинские власти мотивируют это тем, что могила раввина Нахмана является объектом исторического и национального наследия Украины.

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Как известно, в канун праздника Рош а-Шана, еврейского Нового года, в Умань ежегодно приезжает не менее 25000 бреславских хасидов из Израиля, США и Европы. В этот период для них организуют десятки специальных рейсов в аэропорту Бен-Гурион.