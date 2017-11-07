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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43949 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110532 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101341 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103545 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87906 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103347 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 101890 просмотра

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Израильтяне попросили Украину передать для перезахоронения останки раввина Нахмана

Израильтяне попросили Украину передать для перезахоронения останки раввина Нахмана

Киев  •  УНН

 • 16494 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Представители МИДа Израиля обратились к правительству Украины с просьбой перенести останки раввина Нахамана, основателя движения бреславских хасидов, из Умани в Израиль. Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на радиостанцию "Галей ЦАХАЛ", передает УНН.

Украинские власти до сих пор не дали официального ответа, однако, источники в правительстве Украины дали понять, что не намерены удовлетворять просьбу израильского МИДа. По сообщению радиостанции, украинские власти мотивируют это тем, что могила раввина Нахмана является объектом исторического и национального наследия Украины.

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Как известно, в канун праздника Рош а-Шана, еврейского Нового года, в Умань ежегодно приезжает не менее 25000 бреславских хасидов из Израиля, США и Европы. В этот период для них организуют десятки специальных рейсов в аэропорту Бен-Гурион.

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