Ізраїльський ілюстратор зобразив світових лідерів в образі хіпстерів - фоторепортаж

Зазначимо, що добірка ілюстрацій політиків під назвою "Хіпсторія: Навіщо бути світовим лідером, коли ви могли б бути хіпстером?" вже є у продажу і коштує близько 10 фунтів (350 гривень - ред.).

Барак Обама

"Баррі Оу Бі вже почав на повну використовувати свій вільний час: він записався на заняття з виживання в міських умовах, бджільництва, таксидермії і на кокедаму (японське мистецтво створення мохових кульок). Він вчиться грати на укулеле і наполягає на тому, щоб всі його гості, VIP-персони і приголомшені глави держав слухали альбоми Морріссі".

Дональд Трамп

"Вірите ви чи ні, але бізнесмен, політик і знаменитий фанфарон всієї Америки, Дональд "Дарко" Трамп насправді дуже чутлива людина. Він зібрав усі фільми Веса Андерсона на Betamax, він із задоволенням читає любовну лірику суфійського наставника Румі і перечитує "Аріель" Сільвії Плат як мінімум два рази на рік. У своєму недавньому інтерв'ю Трамп зізнався, що живий концерт групи Arcade Fire в 2008 році змусив його плакати. За його словами, той досвід навчив його тому, що "головний крок у напрямку до простого життя - навчитися відпускати".

Маргарет Тетчер

Колишня "Залізна леді" Маргарет Тетчер нещодавно офіційно змінила своє ім'я: згідно з документами, тепер її звуть "Маніак Піксі Дрім Гьорл". Часто можна побачити, як вона на шаленій швидкості проноситься на своєму велосипеді моделі Valkyrie по східниму Лондону, не звертаючи ніякої уваги на червоні сигнали світлофорів і весело врізаючись в якогось необережного пішохода, якого вона запідозрить в соціалістичних схильностях.

Уїнстон Черчілль

Задавши жару фашизму в 1940-х роках, Вінні "Сталеві булки" Черчилль відкрив в собі дар фітнес-гуру, і тепер він очолює успішну мережу оздоровчих центрів "Кров, праця, сльози і піт". З ентузіазмом зайнявшись бікрам-йогою і медитацією усвідомленості, Вінні зробив так, щоб в його клубах проводилися найрізноманітніші заняття - від балету до фітнес-боксу, від соул-сайкл до віньяса флоу.

Ангела Меркель

Музикант-початківець на прізвисько із символів "& ela *" Меркель грає на вінтажному аналоговому синтезаторі і співає бек-вокалом в гурті My Sister's Fetish, яка виконує електронну музику. Їх надзвичайно іронічна кавер-версія пісні "The Final Countdown" групи Europe була записана в день 70-річного ювілею Дня перемоги в Європі. У неї вже 396 прослуховувань і 14 закачувань.

Королева Єлизавета

Найбільш довго правлячий монарх Великобританії і богиня стилю нормкор, Єлизавета Ер також є незаперечною королевою мікстейпів. В її новому альбомі - Flowers in the Dustbin ("Квіти в сміттєвому ящику") - увійшло вісім треків, і він доступний тільки на касетах. Її електронна суміш дрім-попу, психоделічного фолку, японського рокабіллі, конголезьких багатоголосих пігмейських наспівів і вантажних записів актів екзорцизму була названа "класикою майбутнього, яка підриває масову культуру".

Махатма Ганді

Коли індійський гуру слоу-тих Махатма "Кармакома" Ганді вперше приїхав на Захід в темну епоху кінця 1990-х років, він прийшов в жах. "Я ніде не міг знайти пристойного зеленого чаю латте! Цього було достатньо для того, щоб спонукати мене до актів жорстокого опору!". На щастя, ті дні давно залишилися в минулому. Однак Махатма досі наполягає на дотриманні певних стандартів, коли мова заходить про його улюблені напої: "Моя кава має бути подвійної фільтрації, тому що, якщо ви запитаєте мене, то кава, що пройшла тільки через один фільтр це тільки для імперіалістів".

Хілларі Клінтон

Clinton Denim Workshop - це бренд класичного американського джинсового одягу, що випускається невеликими партіями, який був заснований в самому серці Аппалачів відданими одне одному чоловіком і жінкою, Хіллі і "Бонні Принцом" Біллі Клінтоном, а також їх командою кравців. Джинсова тканина, яку виготовляють на старовинних фламандських ткацьких верстатах 17 століття, виробляється з органічної бавовни найвищої якості. Кожна пара джинсів зшивається вручну, після чого Хіллі, Біллі або один з їхніх молодих стажерів залишають на них свій автограф.