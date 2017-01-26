Израильский иллюстратор изобразил мировых лидеров в образе хипстеров - фоторепортаж

Отметим, что подборка иллюстраций политиков под названием "Хипстория: Зачем быть мировым лидером, когда вы могли бы быть хипстером?" уже в продаже и стоит около 10 фунтов (350 гривен - ред.).

Барак Обама

"Барри Оу Би уже начал на полную использовать свое свободное время: он записался на занятия по выживанию в городских условиях, пчеловодству, таксидермии и на кокедаму (японское искусство создания моховых шариков). Он учится играть на укулеле и настаивает на том, чтобы все его гости, VIP-персоны и главы государств слушали альбомы Моррисси".

Дональд Трамп

"Верите вы или нет, но бизнесмен, политик и знаменитый фанфарон всей Америки, Дональд "Дарко" Трамп на самом деле очень чувствительный человек. Он собрал все фильмы Уэса Андерсона на Betamax, он с удовольствием читает любовную лирику суфийского наставника Руми и перечитывает "Ариэль" Сильвии Плат как минимум два раза в год. В своем недавнем интервью Трамп признался, что живой концерт группы Arcade Fire в 2008 году заставил его плакать. По его словам, тот опыт научил его тому, что "главный шаг по направлению к простой жизни - научиться отпускать".

Маргарет Тэтчер

Бывшая "Железная леди" Маргарет Тэтчер недавно официально сменила свое имя: согласно документам, теперь ее зовут "Маниак Пикси Дрим Герл". Часто можно увидеть, как она на большой скорости проносится на своем велосипеде модели Valkyrie по восточному Лондону, не обращая никакого внимания на красные сигналы светофоров и весело врезаясь в неосторожных пешеходов, которых она заподозрила в социалистических склонностях.

Уинстон Черчилль

Задав жару фашизму в 1940-х годах, Винни "Стальные булки" Черчилль открыл в себе дар фитнес-гуру, и теперь он возглавляет успешную сеть оздоровительных центров "Кровь, труд, слезы и пот". С энтузиазмом занявшись Бикрам-йогой и медитацией осознанности, Винни сделал так, чтобы в его клубах проводились самые разнообразные занятия - от балета до фитнес-бокса, от соул-сайкл до виньяса флоу.

Ангела Меркель

Музыкант-новичок по прозвищу из символов "&ela*" Меркель играет на винтажном аналоговом синтезаторе и поет бэк-вокалом в группе My sister's Fetish, которая исполняет электронную музыку. Их чрезвычайно ироничная кавер-версия песни "The Final Countdown" группы Europe была записана в день 70-летнего юбилея Дня победы в Европе. У нее уже 396 прослушиваний и 14 закачек.

Королева Елизавета

Наиболее долго правящий монарх Великобритании и богиня стиля нормкор, Елизавета Эр также является неоспоримой королевой микстейп. В ее новый альбом - Flowers in the Dustbin ("Цветы в мусорном ящике") - вошли восемь треков, и он доступен только на кассетах. Ее электронная смесь дрим-попа, психоделического фолка, японского рокабилли, конголезских многоголосных пигмейских напевов и грузовых записей актов экзорцизма была названа "классикой будущего, которая подрывает массовую культуру".

Махатма Ганди

Когда индийский гуру слоу-тих Махатма "Кармакома" Ганди впервые приехал на Запад в темную эпоху конца 1990-х годов, он пришел в ужас. "Я нигде не мог найти приличного зеленого чая латте! Этого было достаточно для того, чтобы побудить меня к актам жестокого сопротивления!". К счастью, те дни давно остались в прошлом. Однако Махатма до сих пор настаивает на соблюдении определенных стандартов, когда речь заходит о его любимых напитках: "Мой кофе должен быть двойной фильтрации, потому что, если вы спросите меня, то кофе, которое прошло только через один фильтр это только для империалистов".

Хиллари Клинтон

Clinton Denim Workshop - это бренд классической американской джинсовой одежды, выпускаемой небольшими партиями, который был основан в самом сердце Аппалачей преданными друг другу мужчиной и женщиной, Хилли и "Бонни Принцем" Билли Клинтоном, а также их командой портных. Джинсовая ткань, изготавливаемая на старинных фламандских ткацких станках 17 века, производится из органического хлопка высокого качества. Каждая пара джинсов сшивается вручную, после чего Хилле, Билли или один из их молодых стажеров оставляют на них свой автограф.