Ізраїльські військові застрелили палестинського підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Ізраїльські військові застрелили 13-річного палестинця в таборі біженців "Дахіша" на Західному березі річки Йордан. Про це повідомили агентству Анадолу джерела в лікарні Аль-Хусейн в місті Бейт-Джала, передає УНН.
Неповнолітній палестинець був убитий пострілом в груди під час заворушень в таборі.
Очевидці повідомляють, що ізраїльські військові рано вранці провели рейд в таборі "Дахіша". В результаті між військовими і палестинцями відбулися зіткнення.
Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим знаходяться під окупацією Ізраїлю з 1967 року. Майже кожен день ізраїльські сили безпеки проводять операції проти палестинців і затримують їх.
За даними палестинської сторони, в ізраїльських в'язницях перебувають близько семи тисяч палестинських ув'язнених, в тому числі 57 жінок і 300 дітей.
Нагадаємо, ВПС Ізраїлю атакували в неділю в секторі Газа палестинських радикалів, які запускали повітряні кулі з прикріпленими палаючими предметами в сторону єврейської держави. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в поширеному комюніке.