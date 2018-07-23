Израильские военные застрелили палестинского подростка

Несовершеннолетний палестинец был убит выстрелом в грудь во время беспорядков в лагере.

Очевидцы сообщают, что израильские военные рано утром провели рейд в лагере "Дахиша". В результате между военными и палестинцами произошли столкновения.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года. Почти каждый день израильские силы безопасности проводят операции против палестинцев и задерживают их.

По данным палестинской стороны, в израильских тюрьмах находятся около семи тысяч палестинских заключенных, в том числе 57 женщин и 300 детей.



Напомним, ВВС Израиля атаковали в воскресенье в секторе Газа палестинских радикалов, запускавших воздушные шары с прикрепленными горящими предметами в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.