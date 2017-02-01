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Ізраїльські війська розпочали операцію з виселення поселенців з незаконного форпосту

Київ • УНН

 • 9786 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Ізраїльські війська розпочали процес виселення сотень єврейських поселенців з незаконного форпосту, передає кореспондент УНН з посиланням на Reuters.

Близько 330 ізраїльських поселенців живуть в Амона, в одному з найбільший форпостів, побудованих на західному березі без офіційного дозволу.

У листопаді після тривалих судових засідань Верховний суд виніс рішення, що поселенці мають покинути форпост, оскільки їхні будинки були збудовані на приватному володінні палестинських земель.

Частину переселенців було затримано поліцією під час бійок, які кидали каміння та каустичну рідину в правоохоронні органи. В результаті сутички щонайменше 10 офіцерів отримали незначні поранення.

Як повідомляв УНН, мігранти у Сербії потерпають від морозів.

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