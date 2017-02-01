Израильские войска начали операцию по выселению поселенцев из незаконного форпоста
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Израильские войска начали процесс выселения сотен еврейских поселенцев из незаконного форпоста, передает корреспондент УНН со ссылкой на Reuters.
Около 330 израильских поселенцев живут в Амона, в одном из самый больших форпостов, построенных на западном берегу без официального разрешения.
В ноябре после длительных судебных заседаний Верховный суд вынес решение, что поселенцы должны покинуть форпост, поскольку их дома были построены на частном владении палестинских земель.
Часть переселенцев были задержаны полицией во время драк, которые бросали камни и каустическую жидкость в правоохранительные органы. В результате столкновения не менее 10 офицеров получили незначительные ранения.
Как сообщал УНН, мигранты в Сербии страдают от морозов.