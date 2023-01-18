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Ізраїльські вчені створили робота, який може відчувати запахи

Київ • УНН

 • 715461 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Дослідники з Тель-Авівського університету розробили технологію, яка дозволила роботу відчувати запахи за допомогою біологічного датчика. Про це повідомляє УНН з посиланням на i24news.

Ізраїльські вчені створили робота, який може відчувати запахи

Деталі 

Вчені підключили датчик до електронної системи для визначення запахів з рівнем чутливості, який у 10 000 разів перевищує рівень чутливості наявних електронних пристроїв. Датчик надсилає електричні сигнали у відповідь на присутність поблизу запаху, який робот може виявити та інтерпретувати.

Дослідники вважають, що в світлі успіху їхніх досліджень ця технологія також може бути використана в майбутньому для ідентифікації вибухових речовин, ліків, хвороб тощо.

У своїй майбутній роботі ізраїльські вчені планують розробити робота зі здатністю навігації, яка дозволить йому локалізувати джерело запаху та його ідентифікацію.

Нагадаємо 

Робот-хірург, який розроблений у Китаї, успішно провів операцію із заміни колінного суглоба у пацієнта.

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