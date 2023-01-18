Израильские ученые создали робота, который может чувствовать запахи

Детали

Ученые подключили датчик к электронной системе для определения запахов с уровнем чувствительности, который в 10 000 раз превышает уровень чувствительности существующих электронных устройств. Датчик посылает электрические сигналы в ответ на присутствие поблизости запаха, который робот может обнаружить и интерпретировать.

Исследователи считают, что в свете успеха их исследований эта технология также может быть использована в будущем для идентификации взрывчатых веществ, лекарств, болезней и т.д.

В своей будущей работе израильские ученые планируют разработать робота со способностью навигации, которая позволит ему локализовать источник запаха и его идентификацию.

Напомним

Робот-хирург, который разработан в Китае, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента.