Израильские ученые создали робота, который может чувствовать запахи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Исследователи из Тель-Авивского университета разработали технологию, которая позволила роботу чувствовать запахи с помощью биологического датчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на i24news.
Детали
Ученые подключили датчик к электронной системе для определения запахов с уровнем чувствительности, который в 10 000 раз превышает уровень чувствительности существующих электронных устройств. Датчик посылает электрические сигналы в ответ на присутствие поблизости запаха, который робот может обнаружить и интерпретировать.
Исследователи считают, что в свете успеха их исследований эта технология также может быть использована в будущем для идентификации взрывчатых веществ, лекарств, болезней и т.д.
В своей будущей работе израильские ученые планируют разработать робота со способностью навигации, которая позволит ему локализовать источник запаха и его идентификацию.
Напомним
Робот-хирург, который разработан в Китае, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента.