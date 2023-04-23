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Ізраїльська система раннього оповіщення суттєво допомогла б Україні - речник Повітряних сил

Ізраїльська система раннього оповіщення суттєво допомогла б Україні - речник Повітряних сил

Київ • УНН

 • 483968 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Ізраїльська система раннього оповіщення про небезпеку суттєво допомогла б Україні на різних ділянках, зокрема на тих де росіяни б'ють з РСЗВ. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Сама назва говорить сама про себе - система раннього оповіщення виявлення загрози. Розуміємо наскільки це важливо на сьогодні для Ізраїлю який  атакують постійно з різних типів озброєння, зокрема атакують РСЗВ. Для них критично важливо знати коли стався пуск перший для того, щоб оперативно зреагувати, запустити системи. Якщо є загроза, то системи раннього виявлення, можуть надати таку інформацію, вмикаються комплекси й починають протиповітряний бій», - розповів Ігнат.

Він зазначив, що така система сповіщення суттєво допомогла б Україні на різних ділянках.

«Тому будь-які системи, які у нас сьогодні б з'явилися суттєво допомогли б нам на різних ділянках, тому що ви бачите, що відбулося в Запоріжжі, коли саме РСЗВ влучило у житловий будинок», - сказав Ігнат.

Доповнення

Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, коментуючи УНН інформацію ізраїльських ЗМІ щодо планів провести випробування вдосконаленої системи сповіщення про ракетні удари в Києві, зазначив, що система вимагає адаптації.

У лютому поточного року міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, в рамках свого візиту в Україну повідомив, що його країна допоможе Києву з розробкою “розумної” системи оповіщення про повітряні ракетні та дронові атаки.

Зі свого боку посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що ізраїльську систему оповіщення про повітряну небезпеку можуть встановити протягом чотирьох місяців, в той час, як Україна веде переговори про це вже останні півроку. За його словами, такі терміни для встановлення недостатньо вдалі, оскільки Україна перебуває в активній фазі війни.

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