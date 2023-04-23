Израильская система раннего оповещения существенно помогла бы Украине - спикер Воздушных сил

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«Название говорит само за себя - система раннего оповещения обнаружения угрозы. Понимаем насколько это важно на сегодня для Израиля который атакуют постоянно из разных типов вооружения, в частности атакуют РСЗО. Для них критически важно знать когда произошел пуск первый для того, чтобы оперативно среагировать, запустить системы. Если есть угроза, то системы раннего обнаружения, могут предоставить такую информацию, включаются комплексы и начинают противовоздушный бой», - рассказал Игнат.

Он отметил, что такая система оповещения существенно помогла бы Украине на разных участках.

«Поэтому любые системы, которые у нас сегодня бы появились существенно помогли бы нам на разных участках, потому что вы видите, что произошло в Запорожье, когда именно РСЗО попало в жилой дом», - сказал Игнат.

Дополнение

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, комментируя УНН информацию израильских СМИ о планах провести испытания усовершенствованной системы оповещения о ракетных ударах в Киеве, отметил, что система требует адаптации.

В феврале текущего года министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, в рамках своего визита в Украину сообщил, что его страна поможет Киеву с разработкой “умной” системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках.

Со своей стороны посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что израильскую систему оповещения о воздушной опасности могут установить в течение четырех месяцев, в то время, как Украина ведет переговоры об этом уже последние полгода. По его словам, такие сроки для установки недостаточно удачны, поскольку Украина находится в активной фазе войны.