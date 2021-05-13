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Ізраїль знищив розвідувальний центр ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. В Армії оборони Ізраїлю заявили про нанесення авіаудару по розвідувальному центру палестинського угруповання ХАМАС. Стверджується, що всередині знаходилися десятки оперативників угруповання. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

Ізраїль знищив розвідувальний центр ХАМАС

Деталі

Окрім того, армія оборони повідомила про удар по чотирьох квартирах командирів бойовиків у секторі Гази. За словами військових, ці квартири використовувалися для ракетних обстрілів Ізраїлю.

Своєю чергою ХАМАС заявив, що випустив ракету в напрямку ізраїльського аеропорту Рамон. За повідомлення ізраїльських військових, вона впала в регіоні Хевел-Ейлот, поблизу Ейлата. Через загострення ситуації ізраїльська влада перенаправила деякі рейси в аеропорт Рамон з головного аеропорту Тель-Авіва.

За останніми даними у протистоянні в регіоні загинули щонайменше 83 людини у секторі Гази та семеро в Ізраїлі. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що обстріляла цілі, підконтрольні ХАМАС, 600 разів.

Що було раніше

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Командування армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосило про призов 7 тис. резервістів, які повинні прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях.

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