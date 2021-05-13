Ізраїль знищив розвідувальний центр ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Армії оборони Ізраїлю заявили про нанесення авіаудару по розвідувальному центру палестинського угруповання ХАМАС. Стверджується, що всередині знаходилися десятки оперативників угруповання. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.
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Окрім того, армія оборони повідомила про удар по чотирьох квартирах командирів бойовиків у секторі Гази. За словами військових, ці квартири використовувалися для ракетних обстрілів Ізраїлю.
Своєю чергою ХАМАС заявив, що випустив ракету в напрямку ізраїльського аеропорту Рамон. За повідомлення ізраїльських військових, вона впала в регіоні Хевел-Ейлот, поблизу Ейлата. Через загострення ситуації ізраїльська влада перенаправила деякі рейси в аеропорт Рамон з головного аеропорту Тель-Авіва.
За останніми даними у протистоянні в регіоні загинули щонайменше 83 людини у секторі Гази та семеро в Ізраїлі. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що обстріляла цілі, підконтрольні ХАМАС, 600 разів.
Що було раніше
Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.
Командування армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосило про призов 7 тис. резервістів, які повинні прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях.