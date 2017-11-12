Ізраїль заявляє, що збив над своєю територією безпілотник російського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ізраїльські військові повідомили, що 11 листопада випустили ракету Patriot, яка знищила над Голанськими висотами сирійський безпілотник російського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Це був розвідувальний, а не бойовий безпілотний літальний апарат, ми перевіряємо, чи є якийсь зв’язок (прольоту цього апарату – ред.) з Іраном чи "Хезболлою", – заявив офіційний представник військових Джонатан Конрікус.
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Ізраїльські військові не надали жодних безпосередніх доказів своїх тверджень.
Нагадаємо, ізраїльські військові літаки у середу обстріляли низку цілей у центральносирійській провінції Хомс.