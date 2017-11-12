Израиль заявляет, что сбил над своей территорией беспилотник российского производства

"Это был разведывательный, а не боевой беспилотный летательный аппарат, мы проверяем, есть ли какая-то связь (пролета этого аппарата - ред.) С Ираном или" Хезболлой ", - заявил официальный представитель военных Джонатан Конрикус.

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Израильские военные не предоставили никаких непосредственных доказательств своих утверждений.

Напомним, израильские военные самолеты в среду обстреляли ряд целей в центральносирийський провинции Хомс.