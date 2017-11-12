Израиль заявляет, что сбил над своей территорией беспилотник российского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Израильские военные сообщили, что 11 ноября выпустили ракету Patriot, которая уничтожила над Голанскими высотами сирийский беспилотник российского производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Это был разведывательный, а не боевой беспилотный летательный аппарат, мы проверяем, есть ли какая-то связь (пролета этого аппарата - ред.) С Ираном или" Хезболлой ", - заявил официальный представитель военных Джонатан Конрикус.
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Израильские военные не предоставили никаких непосредственных доказательств своих утверждений.
Напомним, израильские военные самолеты в среду обстреляли ряд целей в центральносирийський провинции Хомс.