Ізраїль завдав удару по Сирії у відповідь на обстріл

Як зазначається, напередодні ввечері на Голанських висотах в районі кордону "розірвався танковий снаряд, випущений з Сирії".

"У відповідь сили Армії оборони Ізраїлю обстріляли об'єкт армії Асада в Сирії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ізраїль і Сирія раніше також обсінювалися обстрілами.