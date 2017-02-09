Ізраїль завдав удару по Сирії у відповідь на обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Ізраїльска армія оборони завдала удару по об'єкту урядових сил у Сирії, заявивши, що перед цим сирійський снаряд розірвався в Ізраїлі, передає УНН з посиланням на 9 канал.
Як зазначається, напередодні ввечері на Голанських висотах в районі кордону "розірвався танковий снаряд, випущений з Сирії".
"У відповідь сили Армії оборони Ізраїлю обстріляли об'єкт армії Асада в Сирії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Ізраїль і Сирія раніше також обсінювалися обстрілами.