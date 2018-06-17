Ізраїль завдав ударів у Секторі Гази у відповідь на запуск палаючих повітряних куль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Ізраїльський літак завдав у неділю удари по автомобілю та обладнанню групи радикалів, які запускали зі Сектора Гази через кордон наповнені гелієм повітряні кулі з прикріпленими палаючими предметами. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
“Після здійснення пострілів у бік групи палестинців, зайнятих у південній частині сектора Гази запуском повітряних куль зі прикріпленими палаючими предметами, літак ВПС Ізраїлю завдав ударів по обладнанню, яке вони використовували, а також по їх автомобілю”, — вказали військові в поширеному комюніке. Інформації про постраждалих унаслідок цих ударів поки не надходило.
У ніч на неділю ізраїльський безпілотник завдав удару в секторі Гази по автомобілю лідера одного із загонів радикалів, які займалися запуском палаючих повітряних зміїв і наповнених гелієм куль у бік Ізраїлю. “Це теракти, які наражають на небезпеку жителів південних районів Ізраїлю”, — підкреслили тоді в армії і додали, що вважають правлячу в палестинському приморському анклаві з 2007 року рух ХАМАС “відповідальним за все, що відбувається на території сектора Гази”.
Нагадаємо, кількість жертв зіткнень на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази (починаючи від 30 березня поточного року) серед палестинського населення перевищила 120 осіб. Відзначається, що в ході зіткнень постраждали понад 13 тис. 190 осіб арабів отримали поранення різної тяжкості або отруєння газом, який використовує ізраїльська поліція для розгону демонстрантів. Частина постраждалих доставлена на лікування до Єгипту, який направив лікарів до кордону з сектором Газа для прийому постраждалих палестинців. Приводом для протестів стало офіційне перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, яке відбулося у понеділок, 14 травня.
Ізраїльська армія вже змогла пристосувати недорогі цивільні безпілотники для боротьби з цією загрозою, але не всі кулі вдається перехопити. Збиток від пожеж, викликаних ними на території Ізраїлю, за даними ЗМІ, вже обчислюється мільйонами доларів.
Слід зазначити, що Сектор Гази — територія на березі Середземного моря, яка на сході і півночі межує з Ізраїлем, а на південному заході — з Єгиптом. Довжина сектора Газа становить приблизно 40 км, ширина — від 6 до 12 км. Загальна площа — близько 360 квадратних кілометрів (місто Київ — 836 км² ). Населення за оцінкою ЦРУ США, в липні 2017 року 1 795 183 людей. Щільність населення становить приблизно 5045 чоловік на квадратний кілометр. Рівень безробіття серед молоді, за даними ООН, близько 45%. Електрика працює тільки кілька годин на день. Бракує питної води. Відповідно до звітів UNRWA, сектор в стані гуманітарної кризи. З 2007 року сектор знаходиться в повній блокаді з боку як Ізраїлю (в тому числі і з моря), так і Єгипту.
Генеральна Асамблея (ГА) ООН в середу засудила Ізраїль за непропорційне застосування сили проти учасників масових виступів на кордоні сектора Гази і розпорядилася вивчити варіанти надання міжнародного захисту палестинцям. Відповідна резолюція прийнята більшістю голосів.