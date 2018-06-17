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Ізраїль завдав ударів у Секторі Гази у відповідь на запуск палаючих повітряних куль

Ізраїль завдав ударів у Секторі Гази у відповідь на запуск палаючих повітряних куль

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Ізраїльський літак завдав у неділю удари по автомобілю та обладнанню групи радикалів, які запускали зі Сектора Гази через кордон наповнені гелієм повітряні кулі з прикріпленими палаючими предметами. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

“Після здійснення пострілів у бік групи палестинців, зайнятих у південній частині сектора Гази запуском повітряних куль зі прикріпленими палаючими предметами, літак ВПС Ізраїлю завдав ударів по обладнанню, яке вони використовували, а також по їх автомобілю”, — вказали військові в поширеному комюніке. Інформації про постраждалих унаслідок цих ударів поки не надходило.

У ніч на неділю ізраїльський безпілотник завдав удару в секторі Гази по автомобілю лідера одного із загонів радикалів, які займалися запуском палаючих повітряних зміїв і наповнених гелієм куль у бік Ізраїлю. “Це теракти, які наражають на небезпеку жителів південних районів Ізраїлю”, — підкреслили тоді в армії і додали, що вважають правлячу в палестинському приморському анклаві з 2007 року рух ХАМАС “відповідальним за все, що відбувається на території сектора Гази”.

Нагадаємо, кількість жертв зіткнень на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази (починаючи від 30 березня поточного року) серед палестинського населення перевищила 120 осіб. Відзначається, що в ході зіткнень постраждали понад 13 тис. 190 осіб арабів отримали поранення різної тяжкості або отруєння газом, який використовує ізраїльська поліція для розгону демонстрантів. Частина постраждалих доставлена ​​на лікування до Єгипту, який направив лікарів до кордону з сектором Газа для прийому постраждалих палестинців. Приводом для протестів стало офіційне перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, яке відбулося у понеділок, 14 травня.

Ізраїльська армія вже змогла пристосувати недорогі цивільні безпілотники для боротьби з цією загрозою, але не всі кулі вдається перехопити. Збиток від пожеж, викликаних ними на території Ізраїлю, за даними ЗМІ, вже обчислюється мільйонами доларів.

Слід зазначити, що Сектор Гази — територія на березі Середземного моря, яка на сході і півночі межує з Ізраїлем, а на південному заході — з Єгиптом. Довжина сектора Газа становить приблизно 40 км, ширина — від 6 до 12 км. Загальна площа — близько 360 квадратних кілометрів (місто Київ — 836 км² ). Населення за оцінкою ЦРУ США, в липні 2017 року 1 795 183 людей. Щільність населення становить приблизно 5045 чоловік на квадратний кілометр. Рівень безробіття серед молоді, за даними ООН, близько 45%. Електрика працює тільки кілька годин на день. Бракує питної води. Відповідно до звітів UNRWA, сектор в стані гуманітарної кризи. З 2007 року сектор знаходиться в повній блокаді з боку як Ізраїлю (в тому числі і з моря), так і Єгипту.

Генеральна Асамблея (ГА) ООН в середу засудила Ізраїль за непропорційне застосування сили проти учасників масових виступів на кордоні сектора Гази і розпорядилася вивчити варіанти надання міжнародного захисту палестинцям. Відповідна резолюція прийнята більшістю голосів.

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