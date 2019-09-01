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Ізраїль завдав удари у відповідь по півдню Лівану

Ізраїль завдав удари у відповідь по півдню Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ізраїльська армія почала завдавати удари по півдню Лівану як відповідь на запуск декількох протитанкових ракет, які були випущені раніше по прикордонній базі та військовій техніці. Про це повідомляють ізраїльські військові у своєму Twitter, інформує УНН.

"Армія оборони Ізраїлю відповідає ударами по джерел вогню й іншим цілям на півдні Лівану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по позиціях палестинців в Лівані.

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