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Ізраїль затвердив угоду про перемир'я з ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ізраїль затвердив угоду про перемир'я з палестинським рухом ХАМАС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Ізраїль затвердив угоду про перемир'я з ХАМАС

За даними видання, угода, що складається з шести пунктів, була затверджена напередодні в ході засідання Кабінету безпеки Ізраїлю, і буде реалізовуватися поетапно.

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС за вказаною угодою велися за посередництва Єгипту і спеціального координатора ООН з близькосхідного мирного процесу Миколи Младенова. Ізраїль вже виконав перші два пункти угоди: відновив роботу КПП "Кермен Ебу Салім" на кордоні сектора Газа і розширив зону промислу для палестинських рибалок з Гази до дев'яти морських миль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палестинці заявили про досягнення перемир'я в Газі

Угода також передбачає введення режиму припинення вогню. Крім того, в рамках угоди в сектор Газа буде відправлено медичне обладнання та забезпечений доступ в анклав гуманітарної допомоги.

При цьому ХАМАС повинен звільнити двох ізраїльських військових і дві цивільні особи.

Нагадаємо, Ізраїль і сектор Газа небезпечно наблизилися, в зв'язку з ростом насильства в останні дні, до ще більш великого конфлікту. Згідно із заявою зовнішньополітичної служби ЄС, яка була розміщена в п'ятницю на її сайті, пріоритетом зараз є зниження напруженості.

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