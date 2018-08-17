Ізраїль затвердив угоду про перемир'я з ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ізраїль затвердив угоду про перемир'я з палестинським рухом ХАМАС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
За даними видання, угода, що складається з шести пунктів, була затверджена напередодні в ході засідання Кабінету безпеки Ізраїлю, і буде реалізовуватися поетапно.
Переговори між Ізраїлем і ХАМАС за вказаною угодою велися за посередництва Єгипту і спеціального координатора ООН з близькосхідного мирного процесу Миколи Младенова. Ізраїль вже виконав перші два пункти угоди: відновив роботу КПП "Кермен Ебу Салім" на кордоні сектора Газа і розширив зону промислу для палестинських рибалок з Гази до дев'яти морських миль.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палестинці заявили про досягнення перемир'я в Газі
Угода також передбачає введення режиму припинення вогню. Крім того, в рамках угоди в сектор Газа буде відправлено медичне обладнання та забезпечений доступ в анклав гуманітарної допомоги.
При цьому ХАМАС повинен звільнити двох ізраїльських військових і дві цивільні особи.
Нагадаємо, Ізраїль і сектор Газа небезпечно наблизилися, в зв'язку з ростом насильства в останні дні, до ще більш великого конфлікту. Згідно із заявою зовнішньополітичної служби ЄС, яка була розміщена в п'ятницю на її сайті, пріоритетом зараз є зниження напруженості.