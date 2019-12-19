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Ізраїль відреагував на поновлення на посаді "антисемітського дипломата" Марущинця

Ізраїль відреагував на поновлення на посаді "антисемітського дипломата" Марущинця

Київ • УНН

 • 14732 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Держава Ізраїль здивована рішенням українського суду щодо поновлення на посаді українського дипломата Василя Марущинця, відомого через антисемітські заяви, водночас вітає рішення МЗС України оскаржити зазначене рішення. Про це йдеться у заяві, розповсюдженій посольством Ізраїлю в Україні, передає УНН.

“Держава Ізраїль здивована рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду щодо поновлення на посаді антисемітського українського дипломата Василя Марущинця. Однак, ми підтримуємо рішення Міністерства закордонних справ України оскаржити це рішення”, — йдеться в заяві.

У посольстві висловили сподівання, що Верховний Суд України “побачить справжнє обличчя цієї небезпечної особи”.

“Як посол Держави Ізраїль, Держави єврейської нації, я рішуче засуджую будь-які антисемітські дії, заяви та заперечення Голокосту, особливо громадськими діячами. Я вкотре закликаю українських посадовців, створити інструмент для кращої боротьби з антисемітизмом та прийняти визначення IHRA щодо антисемітизму”, — сказано в заяві від імені Посла держави Ізраїль в Україні Джоела Ліона.

Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ України 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду через поновленням на дипломатичній службі Василя Марущинця, відомого через антисемітські заяви, та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції.

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