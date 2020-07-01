Ізраїль відправив на Прикарпаття допомогу для подолання наслідків повені – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Ізраїль направив до Івано-Франківської області воду, намети та спальні мішки у якості допомоги для подолання наслідків повені. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Ізраїль направив до Івано-Франківської області допомогу задля протидії наслідкам повеней (воду, намети, спальні мішки). Я вдячний ізраїльським друзям за підтримку України у боротьбі зі стихійним лихом. Ми високо цінуємо цей вияв солідарності", - зазначив він.
У свою чергу, у посольстві Ізраїлю в Україні зазначили, що завжди готові прийти на допомогу.
"Ізраїль завжди готовий прийти на допомогу друзям у важку хвилину", - повідомили у посольстві.
Нагадаємо, "Червоний Хрест" погодився надати Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків затоплення у західних областях.
Як повідомлялося раніше в УНН, до Львова прибула друга партія гуманітарної допомоги з Італії для постраждалих від повені регіонів.
Дякуємо, пане міністре @DmytroKuleba!#Ізраїль завжди готовий прийти на допомогу друзям у важку хвилину https://t.co/xIUcMy9ma0— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) July 1, 2020