Израиль отправил на Прикарпатье помощь для преодоления последствий наводнения - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Израиль направил в Ивано-Франковскую область воду, палатки и спальные мешки в качестве помощи для преодоления последствий наводнения. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Израиль направил в Ивано-Франковскую область помощь для противодействия последствиям наводнения (воду, палатки, спальные мешки). Я благодарен израильским друзьям за поддержку Украины в борьбе со стихийным бедствием. Мы высоко ценим это проявление солидарности", - отметил он.
В свою очередь, в посольстве Израиля в Украине отметили, что всегда готовы прийти на помощь.
"Израиль всегда готов прийти на помощь друзьям в трудную минуту", - сообщили в посольстве.
Напомним, "Красный Крест" согласился предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий затопления в западных областях.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львов прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов.
Спасибо, господин министр @DmytroKuleba ! # Израиль всегда готов прийти на помощь друзьям в трудную минуту https://t.co/xIUcMy9ma0- Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) July 1, 2020