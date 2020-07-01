Израиль отправил на Прикарпатье помощь для преодоления последствий наводнения - МИД

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Израиль направил в Ивано-Франковскую область воду, палатки и спальные мешки в качестве помощи для преодоления последствий наводнения. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Израиль направил в Ивано-Франковскую область помощь для противодействия последствиям наводнения (воду, палатки, спальные мешки). Я благодарен израильским друзьям за поддержку Украины в борьбе со стихийным бедствием. Мы высоко ценим это проявление солидарности", - отметил он.

В свою очередь, в посольстве Израиля в Украине отметили, что всегда готовы прийти на помощь.

"Израиль всегда готов прийти на помощь друзьям в трудную минуту", - сообщили в посольстве.

Напомним, "Красный Крест" согласился предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий затопления в западных областях.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львов прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов.

Спасибо, господин министр @DmytroKuleba ! # Израиль всегда готов прийти на помощь друзьям в трудную минуту https://t.co/xIUcMy9ma0

- Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) July 1, 2020

Украинские Национальные Новости

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