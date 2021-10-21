Ізраїль відкриє свої кордони для повністю щеплених туристів з 1 листопада

Деталі

В офісі прем'єр-міністра Нафталі Беннета заявили, що іноземці, які були повністю вакциновані менше шести місяців назад або недавно пройшли повторну вакцинацію, будуть мати право на в'їзд в країну. Люди, які вилікувалися від COVID-19 менше шести місяців назад, також можуть відвідати Ізраїль.

В Ізраїлі визнають більшість всесвітньо визнаних вакцин, включаючи Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovak і Sinopharm. В офісі Беннета заявили, що люди, які приїжджають з "червоних" країн з високими рівнем поширення коронавірусу, не будуть допущені в Ізраїль.

Це рішення може дати поштовх розвитку індустрії туризму, яка сильно постраждала через брак туристів. Це відбувається як раз напередодні напруженого різдвяного сезону, коли десятки тисяч іноземців відвідують святі місця в Єрусалимі і Віфлеємі на окупованому Західному березі.

Деякі подробиці, в тому числі про те, чи будуть іноземці проходити додаткове тестування або відбувати карантин після прибуття, що не були озвучені урядом.

Доповнення

Протягом всього періоду ізоляції Ізраїль дозволяв відвідувати країну тільки деяким іноземцям, в тому числі людям, у яких є близькі родичі, і людям, які приїжджають на роботу або навчання. У вересні Ізраїль почав приймати організовані туристичні групи. Ці відвідувачі повинні пройти тести на коронавірус перед прибуттям рейсу, після прибуття і перед вильотом з країни.

У липні Ізраїль почав кампанію ревакцинації, пропонуючи третю дозу вакцини Pfizer-BioNTech практично всім людям старше 16 років. Ця кампанія, схоже, дозволила країні взяти під контроль спалах COVID-19.