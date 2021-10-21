Израиль откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов с 1 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Израиль начнет принимать полностью вакцинированных туристов, начиная с 1 ноября, через полтора года после закрытия границ для большинства иностранных посетителей из-за глобальной пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
В офисе премьер-министра Нафтали Беннета заявили, что иностранцы, которые были полностью вакцинированы менее шести месяцев назад или недавно прошли повторную вакцинацию, будут иметь право на въезд в страну. Люди, которые вылечились от COVID-19 менее шести месяцев назад, также могут посетить Израиль.
В Израиле признают большинство всемирно признанных вакцин, включая Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovak и Sinopharm. В офисе Беннета заявили, что люди, которые приезжают из "красных" стран с высокими уровнем распространения коронавируса, не будут допущены в Израиль.
Это решение может дать толчок развитию индустрии туризма, которая сильно пострадала из-за нехватки туристов. Это происходит как раз накануне напряженного рождественского сезона, когда десятки тысяч иностранцев посещают святые места в Иерусалиме и Вифлееме на оккупированном Западном берегу.
Некоторые подробности, в том числе о том, будут ли иностранцы проходить дополнительное тестирование или отбывать карантин по прибытию, не были озвучены правительством.
Дополнение
В течение всего периода изоляции, Израиль позволял посещать страну только некоторым иностранцам, в том числе людям, у которых есть близкие родственники, и людям, которые приезжают на работу или учебу. В сентябре Израиль начал принимать организованные туристические группы. Эти посетители должны пройти тесты на коронавирус перед прибытием рейса, по прибытии и перед вылетом из страны.
В июле Израиль начал кампанию ревакцинации, предлагая третью дозу вакцины Pfizer-BioNTech практически всем людям старше 16 лет. Эта кампания, похоже, позволила стране взять под контроль вспышку COVID-19.