Ізраїль убив двох палестинців на Західному березі - палестинське міністерство

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Міністерство охорони здоров'я Палестини оголосило про загибель «22-річного Мохаммада Самера Хошіє від пострілу в груди та 25-річного Фуада Мохаммада Абеда від пострілу в живіт і стегно» під час рейду ізраїльської армії неподалік Дженіна.

Ізраїльські солдати увійшли до села Кафр-Дан, «щоб зруйнувати будинки нападників, які брали участь у стрільбі поряд із переходом Гільбоа (Джаламі), де було вбито майора Бара Фалаха», заявили ізраїльські військові.

Армія пізніше заявила, що «бунт був спровокований», коли війська увійшли до села.

«Заколотники палили шини, стріляли бойовими пострілами та кидали каміння, пляшки із запалювальною сумішшю та вибухові пристрої у силовиків, які відповіли засобами розгону заворушень та бойовою стріляниною», — йдеться у повідомленні. «Було виявлено влучення».

Палестинське інформаційне агентство Wafa повідомило, що ще 18 людей було заарештовано ізраїльською армією під час нічних рейдів на Західному березі.

Фалаха, ізраїльського майора, було убито у вересні 2022 року під час зіткнень з палестинськими бойовиками на контрольно-пропускному пункті Гільбоа між Ізраїлем і окупованим Західним берегом.

Відповідальність за його вбивство взяли на себе "Бригади мучеників Аль-Акси" - збройне крило партії "Фатх" президента Палестини Махмуда Аббаса.

Ці дві смерті є першими на Західному березі 2023 року.

Новий уряд

Ізраїль регулярно руйнує будинки людей, яких звинувачує у нападах на ізраїльтян.

Правозахисники кажуть, що ізраїльська політика знесення будинків підозрюваних у нападі рівносильна колективному покаранню, оскільки вона може зробити мирних жителів, зокрема дітей, бездомними.

Але Ізраїль стверджує, що ця практика ефективно утримує деяких палестинців від нападів.

За даними Організації Об'єднаних Націй, 2022 рік став найбільш смертоносним для палестинців з часів повстання 2002–2005 років, відомого як Друга інтифада: щонайменше 150 палестинців та 26 ізраїльтян було вбито в Ізраїлі та на Західному березі, включаючи Ізраїльський берег.

Новий уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу викликав побоювання військової ескалації на Західному березі, окупованому Ізраїлем з 1967 року. Двоє вкрай правих партнерів Нетаньягу по коаліції, приведені до присяги у четвер разом із рештою членів нового уряду, візьмуть на себе найважливіші повноваження щодо палестинців на Західному березі.

Бецалель Смотрич очолить політику Ізраїлю щодо поселень на Західному березі, а Ітамар Бен-Гвір стане новим міністром національної безпеки з повноваженнями прикордонної поліції, яка також діє на території.