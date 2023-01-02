Ізраїль убив двох палестинців на Західному березі - палестинське міністерство

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 43623 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 49487 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 67869 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 74945 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 85693 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 136395 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 67334 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 142325 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 103838 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68289 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
34%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 87829 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 84857 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 10232 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 11694 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 12746 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 43629 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 136400 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 165616 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 142326 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 255117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 84901 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 87872 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 40536 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 44066 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 58868 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Ізраїль убив двох палестинців на Західному березі - палестинське міністерство

Київ • УНН

 • 515233 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Ізраїльська армія вбила двох палестинців під час рейду на Західному березі в понеділок, а також зруйнували будинки двох палестинців, які звинувачуються у вбивстві ізраїльського солдата, інформує УНН.

Ізраїль убив двох палестинців на Західному березі - палестинське міністерство

Деталі

Міністерство охорони здоров'я Палестини оголосило про загибель «22-річного Мохаммада Самера Хошіє від пострілу в груди та 25-річного Фуада Мохаммада Абеда від пострілу в живіт і стегно» під час рейду ізраїльської армії неподалік Дженіна.

Ізраїльські солдати увійшли до села Кафр-Дан, «щоб зруйнувати будинки нападників, які брали участь у стрільбі поряд із переходом Гільбоа (Джаламі), де було вбито майора Бара Фалаха», заявили ізраїльські військові.

Армія пізніше заявила, що «бунт був спровокований», коли війська увійшли до села.

«Заколотники палили шини, стріляли бойовими пострілами та кидали каміння, пляшки із запалювальною сумішшю та вибухові пристрої у силовиків, які відповіли засобами розгону заворушень та бойовою стріляниною», — йдеться у повідомленні. «Було виявлено влучення».

Палестинське інформаційне агентство Wafa повідомило, що ще 18 людей було заарештовано ізраїльською армією під час нічних рейдів на Західному березі.

Фалаха, ізраїльського майора, було убито у вересні 2022 року під час зіткнень з палестинськими бойовиками на контрольно-пропускному пункті Гільбоа між Ізраїлем і окупованим Західним берегом.

Відповідальність за його вбивство взяли на себе "Бригади мучеників Аль-Акси" - збройне крило партії "Фатх" президента Палестини Махмуда Аббаса.

Ці дві смерті є першими на Західному березі 2023 року.

Новий уряд

Ізраїль регулярно руйнує будинки людей, яких звинувачує у нападах на ізраїльтян.

Правозахисники кажуть, що ізраїльська політика знесення будинків підозрюваних у нападі рівносильна колективному покаранню, оскільки вона може зробити мирних жителів, зокрема дітей, бездомними.

Але Ізраїль стверджує, що ця практика ефективно утримує деяких палестинців від нападів.

За даними Організації Об'єднаних Націй, 2022 рік став найбільш смертоносним для палестинців з часів повстання 2002–2005 років, відомого як Друга інтифада: щонайменше 150 палестинців та 26 ізраїльтян було вбито в Ізраїлі та на Західному березі, включаючи Ізраїльський берег.

Новий уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу викликав побоювання військової ескалації на Західному березі, окупованому Ізраїлем з 1967 року. Двоє вкрай правих партнерів Нетаньягу по коаліції, приведені до присяги у четвер разом із рештою членів нового уряду, візьмуть на себе найважливіші повноваження щодо палестинців на Західному березі.

Бецалель Смотрич очолить політику Ізраїлю щодо поселень на Західному березі, а Ітамар Бен-Гвір стане новим міністром національної безпеки з повноваженнями прикордонної поліції, яка також діє на території.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59