Израиль убил двух палестинцев на Западном берегу – палестинское министерство

Детали

Министерство здравоохранения Палестины объявило о гибели «22-летнего Мохаммада Самера Хошие от выстрела в грудь и 25-летнего Фуада Мохаммада Абеда от выстрела в живот и бедро» во время рейда израильской армии неподалеку от Дженина.

Израильские солдаты вошли в деревню Кафр-Дан, «чтобы разрушить дома нападавших, участвовавших в стрельбе рядом с переходом Гильбоа (Джалами), где был убит майор Бар Фалах», заявили израильские военные.

Армия позже заявила, что «бунт был спровоцирован», когда войска вошли в деревню.

«Мятежники жгли шины, стреляли боевыми выстрелами и бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства у силовиков, которые ответили средствами разгона беспорядков и боевой стрельбой», — говорится в сообщении. «Было обнаружено попадание».

Палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что еще 18 человек были арестованы израильской армией во время ночных рейдов на Западном берегу.

Фалах, израильский майор, был убит в сентябре 2022 года во время столкновений с палестинскими боевиками на контрольно-пропускном пункте Гильбоа между Израилем и оккупированным Западным берегом.

Ответственность за его убийство взяли на себя "Бригады мучеников Аль-Аксы" – вооруженное крыло партии "Фатх" президента Палестины Махмуда Аббаса.

Эти две смерти первые на Западном берегу 2023 года.

Новое правительство

Израиль регулярно разрушает дома людей, обвиняемых в нападениях на израильтян.

Правозащитники говорят, что израильская политика сноса домов подозреваемых в нападении равносильна коллективному наказанию, поскольку она может сделать мирных жителей, в том числе детей, бездомными.

Но Израиль утверждает, что эта практика эффективно удерживает некоторых палестинцев от нападений.

По данным Организации Объединенных Наций, 2022 год стал наиболее смертоносным для палестинцев со времен восстания 2002 года–2005 годов, известного как Вторая интифада: по меньшей мере 150 палестинцев и 26 израильтян были убиты в Израиле и на Западном берегу, включая Израильский берег.

Новое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху вызвало опасения военной эскалации на Западном берегу, оккупированном Израилем с 1967 года. Два крайне правых партнера Нетаньяху по коалиции, приведенные к присяге в четверг вместе с остальными членами нового правительства, возьмут на себя важнейшие полномочия относительно палестинцев на Западном берегу.

Бецалель Смотрич возглавит политику Израиля по поселениям на Западном берегу, а Итамар Бен-Гвир станет новым министром национальной безопасности с полномочиями пограничной полиции, также действующей на территории.