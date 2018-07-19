Ізраїль став єврейською національною державою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. На пленарному засіданні Кнесету (парламенту) Ізраїлю більшістю голосів затверджений спірний законопроект про національний характер держави. За законопроект проголосували 62 депутати, проти - 55. Поправки обговорювалися протягом 12 годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Після прийняття законопроекту депутати від палестинської фракції на знак протесту розірвали копії документа і їх вивели із залу засідань.
У той же час депутати Кнесету, які проголосували за підтримку документа, зробили фото на пам'ять з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.
Проти цього закону раніше виступив президент Ізраїлю Реувен Рівлін.
Закон носить в основному декларативний характер, і в ньому сказано про символіку держави: назву, прапор, герб і гімн.
"Єдиний і неподільний Єрусалим є столицею держави Ізраїль", - наголошується в документі.
Оскільки цей закон має силу основного закону, даний параграф ставить додаткову перешкоду перед можливістю розділу міста в разі політичного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив викликати посла Євросоюзу в Тель-Авіві Еммануеля Жофре в ізраїльський МЗС, для того, щоб вручити йому ноту протесту в зв'язку з втручанням Європейського союзу в законодавчий процес країни.