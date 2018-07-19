Израиль стал еврейским национальным государством
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На пленарном заседании Кнессета (парламент) Израиля большинством голосов утвержден спорный законопроект о национальном характере государства. За законопроект проголосовали 62 депутата, против - 55. Поправки обсуждались на протяжении 12 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
После принятия законопроекта депутаты от палестинской фракции в знак протеста разорвали копии документа и их вывели из зала заседаний.
В то же время депутаты Кнессета, проголосовавшие в поддержку документа, сделали фото на память с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Против этого закона ранее выступил президент Израиля Реувен Ривлин.
Закон носит в основном декларативный характер, и в нем оговаривается символика государства: название, флаг, герб и гимн.
"Единый и неделимый Иерусалим является столицей государства Израиль", – отмечается в документе.
Поскольку этот закон имеет силу основного закона, данный параграф ставит дополнительное препятствие перед возможностью раздела города в случае политического урегулирования палестино-израильского конфликта.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вызвать посла Евросоюза в Тель-Авиве Эммануэля Жофре в израильский МИД, для того, чтобы вручить ему ноту протеста в связи со вмешательством Европейского союза в законодательный процесс страны.