Ізраїль прийняв рішення розпочати будівництво єврейських поселень на палестинській території
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Ізраїль проігнорував резолюцію ООН щодо заборони будівництва поселень на території Палестини, та прийняв рішення розпочати будівництво єврейських поселень на палестинській території, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, муніципалітет Єрусалима ігноруючи резолюцію Ради Безпеки ООН прийняв рішення розпочати будівництво єврейських поселень на палестинській території.
“Ми хотіли б сподіватися, що резолюція Ради Безпеки ООН буде служити тривожним дзвінком, закликом до дій, спроба попередити обидві сторони, але, звичайно, Ізраїль, його дії щодо палестинської території шкодять просуванню вперед рішень двох держав”, — повідомив представник держдепартаменту США Марк Тонер.
Нагадаємо, 24 грудня Ізраїль відкинув резолюцію РБ ООН, щодо заборони будівництва поселень на спірних палестинських територіях. У документі йдеться про заборону будівництва нових єврейських поселень на території Палестини.
Як передавав УНН, обраний президент США Дональд Трамп вважає, що прийняття Радою Безпеки ООН резолюції по Ізраїлю ускладнить досягнення миру.