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Ізраїль подякував Україні за підтримку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Ізраїлі вдячні Україні за висловлену підтримку держави, а також осуд обстрілу з боку сектора Гази. Про це в соцмережі Twitter написав посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон, передає УНН.

Ізраїль подякував Україні за підтримку

"Спасибі, Україна, що ви одні з тих, хто засуджує", - написав посол.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця засудив ракетний обстріл Тель-Авіва з боку Гази і закликав розслідувати цей акт в ООН.

"Повідомлення про ракетний напад з Гази на півночі Тель-Авіва, в результаті якого кілька людей отримали поранення, сумно. Це повинно бути розслідувано, в тому числі в ООН", - написав Кислиця.

Крім того, пізніше він повідомив, що у зв'язку з ракетним обстрілом 25 березня в МЗС України був викликаний посол Палестини в Україні Мохаммед Альассад.

Українські Національні Новини

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