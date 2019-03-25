Ізраїль подякував Україні за підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Ізраїлі вдячні Україні за висловлену підтримку держави, а також осуд обстрілу з боку сектора Гази. Про це в соцмережі Twitter написав посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон, передає УНН.
"Спасибі, Україна, що ви одні з тих, хто засуджує", - написав посол.
Раніше заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця засудив ракетний обстріл Тель-Авіва з боку Гази і закликав розслідувати цей акт в ООН.
"Повідомлення про ракетний напад з Гази на півночі Тель-Авіва, в результаті якого кілька людей отримали поранення, сумно. Це повинно бути розслідувано, в тому числі в ООН", - написав Кислиця.
Крім того, пізніше він повідомив, що у зв'язку з ракетним обстрілом 25 березня в МЗС України був викликаний посол Палестини в Україні Мохаммед Альассад.