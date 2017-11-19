Ізраїль планує депортувати 40 тисяч африканських біженців

“Прем’єр-міністр Ізраїлю представив план щодо висилки з країни африканських біженців”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, маються на увазі африканські біженці, які є вихідцями з Еритреї та Судану як нелегальні іммігранти. Статус біженців надається їм в Ізраїлі тільки у виняткових випадках.

Представлений план передбачає три етапи. На першому етапі на кордоні Ізраїлю і Єгипту була побудована система загороджень, яка знизила число нелегальних переходів через кордон практично до нуля. На другому етапі була проведена депортація близько 20 тисяч біженців з Африки. Третій етап, завдяки укладеним міжнародним договорам, дозволяє проводити ще більш інтенсивну депортацію і, зокрема, депортувати залишилися 40 тисяч осіб.

Як повідомляв УНН, біля берегів Іспанії врятували близько 600 біженців.