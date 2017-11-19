Израиль планирует депортировать 40 тысяч африканских беженцев

“Премьер-министр Израиля представил план по высылке из страны африканских беженцев”, — говорится в сообщении.

Отмечается, имеются в виду африканские беженцы, которые являются выходцами из Эритреи и Судана как нелегальные иммигранты. Статус беженцев предоставляется им в Израиле только в исключительных случаях.

Представленный план предусматривает три этапа. На первом этапе на границе Израиля и Египта была построена система заграждений, которая снизила число нелегальных переходов через границу практически до нуля. На втором этапе была проведена депортация около 20 тысяч беженцев из Африки. Третий этап, благодаря заключенным международным договорам, позволяет проводить еще более интенсивную депортацию и, в частности, депортировать остались 40 тысяч человек.

Как сообщал УНН, у берегов Испании спасли около 600 беженцев .