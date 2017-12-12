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Ізраїль перехопив випущену з сектора Газа ракету

Ізраїль перехопив випущену з сектора Газа ракету

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Ізраїлі система ППО пізно ввечері в понеділок перехопила випущену з сектора Газа ракету. Про це повідомила прес-служба армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

“Деякий час тому сирени повітряної тривоги спрацювали в регіональному раді Хоф-Ашкелон (район поблизу сектора Газа в південній частині Ізраїлю — ред.), система ППО „Залізний купол“ перехопила запущену по Ізраїлю ракету”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що, за словами військових, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, ізраїльські літаки та танки у понеділок завдали удар по кільком військовим об’єктам ХАМАС у Секторі Газа.

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