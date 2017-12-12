Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Израиле система ПВО поздно вечером в понедельник перехватила выпущенную из сектора Газа ракету. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля, передает УНН.
“Некоторое время назад сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Хоф-Ашкелон (район вблизи сектора Газа в южной части Израиля — ред.), система ПВО „Железный купол“ перехватила запущенную по Израилю ракету”, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что, по словам военных, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщал УНН, израильские самолеты и танки в понедельник нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе Газа.