Ізраїль дозволить в'їзд усім туристам незалежно від статусу COVID-вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ізраїль дозволить в'їзд усім туристам, незалежно від того, чи були вони щеплені від COVID-19, з 1 березня, йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра у неділю. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
У заяві йдеться, що для в'їзду до Ізраїлю, як і раніше, знадобиться два тести ПЛР: один перед польотом і один після приземлення в Ізраїлі.
В даний час в Ізраїль допускаються лише іноземці, щеплені від COVID-19.
"Ми спостерігаємо послідовне зниження показників захворюваності, тому настав час поступово відкривати те, що ми закрили першими у світі", - сказав прем'єр-міністр Нафталі Беннет.
"Водночас ми триматимемо руку на пульсі і у разі появи нового варіанту швидко відреагуємо", - додав Беннетт.
Доповнення
Ізраїль уперше закрив свої кордони для іноземців у березні 2020 року. Кількість відвідувачів повільно зростала, оскільки країна зняла деякі обмеження, але вони залишаються значно нижчими за допандемічний рівень.
Близько 46 000 туристів прибули до Ізраїлю минулого місяця, порівняно з 7 800 роком раніше, що набагато менше, ніж 333 000, які відвідали Ізраїль у січні 2020 року.