Ізраїль дозволить в'їзд усім туристам незалежно від статусу COVID-вакцинації

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ізраїль дозволить в'їзд усім туристам, незалежно від того, чи були вони щеплені від COVID-19, з 1 березня, йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра у неділю. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.