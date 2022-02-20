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Ізраїль дозволить в'їзд усім туристам незалежно від статусу COVID-вакцинації

Ізраїль дозволить в'їзд усім туристам незалежно від статусу COVID-вакцинації

Київ • УНН

 • 129220 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ізраїль дозволить в'їзд усім туристам, незалежно від того, чи були вони щеплені від COVID-19, з 1 березня, йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра у неділю. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

У заяві йдеться, що для в'їзду до Ізраїлю, як і раніше, знадобиться два тести ПЛР: один перед польотом і один після приземлення в Ізраїлі.

В даний час в Ізраїль допускаються лише іноземці, щеплені від COVID-19.

"Ми спостерігаємо послідовне зниження показників захворюваності, тому настав час поступово відкривати те, що ми закрили першими у світі", - сказав прем'єр-міністр Нафталі Беннет.

"Водночас ми триматимемо руку на пульсі і у разі появи нового варіанту швидко відреагуємо", - додав Беннетт.

Доповнення

Ізраїль уперше закрив свої кордони для іноземців у березні 2020 року. Кількість відвідувачів повільно зростала, оскільки країна зняла деякі обмеження, але вони залишаються значно нижчими за допандемічний рівень.

Близько 46 000 туристів прибули до Ізраїлю минулого місяця, порівняно з 7 800 роком раніше, що набагато менше, ніж 333 000, які відвідали Ізраїль у січні 2020 року.

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