Израиль разрешит въезд всем туристам независимо от статуса COVID-вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Израиль разрешит въезд всем туристам, независимо от того, были ли они привиты от COVID-19, с 1 марта, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра в воскресенье. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
В заявлении говорится, что для въезда в Израиль, как и ранее, понадобится два теста ПЦР: один перед полетом и один после приземления в Израиле.
В настоящее время в Израиль допускаются только иностранцы, привиты от COVID-19.
"Мы наблюдаем последовательное снижение показателей заболеваемости, поэтому настало время постепенно открывать то, что мы закрыли первыми в мире", - сказал премьер-министр Нафтали Беннет.
"В то же время мы будем держать руку на пульсе и в случае появления нового варианта быстро отреагируем", - добавил Беннетт.
Дополнение
Израиль впервые закрыл свои границы для иностранцев в марте 2020 года. Количество посетителей медленно росло, поскольку страна сняла некоторые ограничения, но они остаются значительно ниже допандемического уровня.
Около 46 000 туристов прибыли в Израиль в прошлом месяце, по сравнению с 7 800 годом ранее, что намного меньше, чем 333 000, посетивших Израиль в январе 2020 года.