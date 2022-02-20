Израиль разрешит въезд всем туристам независимо от статуса COVID-вакцинации

Детали

В заявлении говорится, что для въезда в Израиль, как и ранее, понадобится два теста ПЦР: один перед полетом и один после приземления в Израиле.

В настоящее время в Израиль допускаются только иностранцы, привиты от COVID-19.

"Мы наблюдаем последовательное снижение показателей заболеваемости, поэтому настало время постепенно открывать то, что мы закрыли первыми в мире", - сказал премьер-министр Нафтали Беннет.

"В то же время мы будем держать руку на пульсе и в случае появления нового варианта быстро отреагируем", - добавил Беннетт.

Дополнение

Израиль впервые закрыл свои границы для иностранцев в марте 2020 года. Количество посетителей медленно росло, поскольку страна сняла некоторые ограничения, но они остаются значительно ниже допандемического уровня.

Около 46 000 туристов прибыли в Израиль в прошлом месяце, по сравнению с 7 800 годом ранее, что намного меньше, чем 333 000, посетивших Израиль в январе 2020 года.