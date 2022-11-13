Ізраїль атакував військову авіабазу у Сирії, її використовувала і рф - ЗМІ

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Ізраїльські ракети в неділю влучили у велику авіабазу в сирійській провінції Хомс, в результаті чого двоє військовослужбовців загинули і ще троє отримали поранення. Військові джерела повідомили, що авіабаза в Шайраті останнім часом використовувалася іранськими ВПС.

"Одне військове джерело, яке не було уповноважене говорити публічно, повідомило, що удари були нанесені по злітно-посадковій смузі розгалуженої авіабази, розташованої на південний схід від міста Хомс", - йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на запитання про удар, представник ізраїльських військових заявив, що вони "не коментують іноземні повідомлення".

Злітно-посадкова смуга і підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків, зазнали значного розширення російськими військовими за останні три роки, повідомило військове джерело.

Джерела в органах безпеки заявили, що росія, яка зберігає значну військову присутність в Сирії, має сили, дислоковані поблизу авіабази Шайрат, і використовує базу.

Регіональні та розвідувальні джерела повідомляють, що в останні місяці Ізраїль посилив удари по сирійських аеропортах і авіабазах, щоб зірвати зростаюче використання Іраном повітряних ліній постачання для доставки зброї союзникам в Сирії і Лівані, включаючи підтримувану Іраном ліванську "Хезболлах".

Базована у Великій Британії Сирійська обсерваторія з прав людини, яка здійснює моніторинг таких подій, повідомила, що в результаті недільного удару був знищений склад іранських ополченців і "Хезболли", розташований на авіабазі Шайрат. Опозиційні військові джерела повідомляють, що іранські ополченці контролюють значні території на заході провінції Хомс поблизу ліванського кордону і на сході, де у них є низка баз.

Нагадаємо

Ліван хоче переговорів про демаркацію морського кордону з Сирією, щоб він міг розпочати морський видобуток газу після досягнення аналогічної угоди з Ізраїлем.